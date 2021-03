“La verità è che l’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey è solo una farsa, una spettacolare tragicommedia per sponsorizzare il loro brand. Non ci sono altre ragioni che mi vengano in mente. E la regina Elisabetta ha fatto bene a contenere quelle gravissime esternazioni come ‘questioni di famiglia’”. Non ha dubbi Antonio Caprarica, storico corrispondente della Rai a Londra ed esperto di faccende reali: in un’intervista a Io Donna, il giornalista torna a parlare dell’intervista scandalo, sostenendo che sia solo la prima mossa dell’astuto piano di Meghan per scalare la società americana.

“La mia netta sensazione è che quando Harry non farà più parte dei piani della Markle, perché lei ne ha, altrimenti questa intervista non si può comprendere, i due divorzieranno – dichiara Caprarica -. Arriverà il giorno in cui lui si stuferà di essere un soprammobile di Hollywood e si ricorderà della sua vera identità. E, magari anche con il cuore spezzato, tornerà a casa. Alle persone piacciono le favole e il gossip. Harry, Meghan e Oprah hanno realizzato uno spot perfetto – prosegue il giornalista -. Che si inserisce in quella ‘woke culture’ in voga adesso negli Stati Uniti dove la verità non è né oggettiva, né storica, ma personale. E quindi vale quello che dice Meghan Markle e non la realtà dei fatti. Un’intervista che trova l’endorsement di Hollywood e della Casa Bianca. Dove si è mai visto un portavoce del presidente americano dire di una persona che ‘ha avuto coraggio’. Questo è stato un attacco vero e proprio alla monarchia spalleggiato dall’establishment americano. Lady Diana non ha mai colpito la monarchia così, l’ha criticata, era ferita nell’amore, ma non voleva demolirla”.

Proprio così. presto o tardi i Sussex divorzieranno: “Il fatto è che Harry, traumatizzato dalla morte di Lady Diana, ha creato una favola capovolta dove stavolta lui salva la madre, cioè la controfigura rappresentata da Meghan. E lei lo ha convinto ad andarsene dicendogli che era intrappolato. La verità è che questa ex attrice non si è mai sentita “a casa” a corte – conclude Antonio Caprarica -. Tanto che in Sudafrica, a Capetown, durante una delle ultime missioni, ha detto a un gruppo di donne di colore che era li ‘come madre, moglie, sorella’ e non ha mai accennato ai Windsor, cioè a chi la stava mantenendo”.