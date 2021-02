Dopo aver annunciato ufficialmente di aspettare un bambino dal compagno Antonino Spinalbanese, Belen Rodriguez non si nasconde più e mostra sui social le forme della gravidanza. In slip e reggiseno davanti allo specchio, la showgirl argentina si riprende in un video su Instgram, mostrando e accarezzandosi la pancia del quinto mese: “Ti aspetto…”, scrive. Come fanno notare tantissimi suoi followers però, più che un pancione il suo è ancora un “pancino”: “Ma la pancia dov’è?” si chiedono infatti in molti, criticando il suo fisico “troppo perfetto” e il fatto che sia “troppo magra” per un mamma in attesa. “Incinta? ma che davvero?” aggiungono altri mentre qualcuno fa un paragone con Chiara Ferragni, anche lei finita nel mirino delle critiche.

Ma Belen Rodriguez risponde a tutti: “Chiara ha una pancia meravigliosa — scrive —a me deve ancora scoppiare“. E poi ancora ricorda che il bambino, a 13 settimane, è all’incirca grande come un limone. Dopo il primogenito Santiago, 7 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino ora l’argentina sogna una bambina: “Il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta”, ha raccontato.