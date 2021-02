Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla propria vita sentimentale. Che la Ruta abbia avuto diversi corteggiatori è ormai cosa nota, dal principe Alberto di Monaco ad Alain Delon, la conduttrice piemontese è una vera femme fatale. Tra questi c’è anche il cantautore genovese Francesco Baccini.

Ieri sera, nel salotto di Barbara D’Urso, ha voluto dire la sua anche Michael, figlio di Baccini, che ha dichiarato: “Ho chiamato mio padre e gli ho chiesto cosa ha combinato. In sostanza mi ha detto che si sono conosciuti ad uno spettacolo e poi si sono visti due volte a casa di Maria Teresa. La prima volta perché lei voleva fargli sentire come suonava il piano Guenda, la seconda invece perché lui era un po’ giù per via di Sanremo… aveva presentato una canzone ma non era stato preso. Dopo aver cenato, mentre visionavano il Festival, si sono iniziati ad abbracciare, c’è stato un momento di effusioni, senza sfociare nell’intimità.” Poi ha aggiunto: “In quel frangente mio padre ha sentito la porta aprirsi, pensava fossero i ladri. Poi ha visto un uomo, di cui non sapeva l’identità. Maria Teresa ha iniziato a discutere con quest’uomo e allora mio padre, pian pianino, ha ripreso le sue cose ed è andato via”. Queste parole, tra l’altro, confermerebbero le dichiarazioni di Biagio D’Anelli.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa aveva infatti dichiarato qualcosa di leggermente diverso: “Francesco aveva presentato una canzone al Festival, ci teneva tanto” – aveva affermato la Ruta – “ma non era stato inserito, ci era rimasto molto male e gli ho detto di venire da me a mangiare due spaghetti e guardare il programma, era molto giù. Ci siamo messi sul divano a guardare la tv, ma è arrivata Guenda che ci ha beccato in salotto e io mi sono allontanata di scatto”. Dove sarà dunque la verità?