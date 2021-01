Da queste parti le uniche formule magiche in cui crediamo sono quelle che arrivano dagli spalti, in dialetto, agli indirizzi degli arbitri o degli avversari: ma dopo la scorsa puntata di Domeniche Bestiali, con il pipistrello morto a centrocampo e le accuse di stregoneria per il Camerun dobbiamo ricrederci, con nuovi e inquietanti accadimenti. Magico è pure vedere 9 allenatori squalificati, tutti insieme, in una sola giornata di Serie D. Molto meno magico e decisamente pragmatico è Bernie Sanders, ormai in tutte le salse e in tutti i luoghi, anche sui campi di Serie D. E fa il suo effetto vedere tra i dilettanti Maicon, anche a costo di distrarsi in una partita di Serie A.

PARANORMAL BESTIALITY

In Serie C lotta onorevolmente per salvarsi l’Olbia, e aveva fatto pure un filotto di risultati positivi che aveva portato i sardi in zona più o meno tranquilla della classifica. Ma, come da tradizione horror, quando va tutto bene c’è sempre qualcosa da non aprire: una porta, una finestra, una soffitta, una scatola, un armadio…in questo caso la mail. Eh sì, perché il gestore della pagina twitter della squadra sarda, spazientito per la sconfitta ha pubblicato quello che secondo lui è il motivo: un improbabile “catalizzatore di energie negative”, che in altri tempi si sarebbe chiamato “jettatore”, che ha riempito la posta della squadra sarda di proposte in cui offre i suoi servigi. Servigi del tipo “Neutralizzare energie negative, che da una mia analisi affliggono i vostri giocatori condizionandone il rendimento”. Delle serie aglie, fravaglie…

BESTIAL COACH

Mentre si accende un barlume di speranza sulla possibilità di riprese di Eccellenza, Promozione e degli altri campionati, la Serie D offre un bellissimo scorcio: 9 allenatori squalificati in un colpo solo, o meglio in un turno solo. Tra insulti e proteste 13 giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo, e se ci aggiungiamo pure i massaggiatori arriviamo a 13 squalifiche per una ventina di giornate. Viviamo grazie a voi.

BERNIE SABIN

Bernie Sanders in questi giorni è ovunque: la sua immagine burbera e casual l’hanno copincollata e photoshoppata in ogni luogo. E simile al democrat del Vermont, ma in una situazione ben più triste c’è un anziano tifoso del Rieti, Serie D: fuori dalla recinzione in una postazione di fortuna per guardare la sua squadra contro il porto Sant’Elpidio. Un’immagine bella, per quanto triste e ahinoi nostalgica, ripresa dagli ultras locali e postata da Valerio Caprino sulla sua pagina Facebook “Calcio & Fototifo Dilettanti”. Immaginiamo il signore in questione, il Bernie della Sabina impegnato durante la gara in comizi nei confronti degli avversari, non con lo stesso piglio di Sanders, però.

FERMI TUTTI: C’È MAICON

Maicon è stato il più grande terzino al mondo per un decennio o giù di lì: poco da discutere. Il suo ritorno in campo col Sona in D è stato un evento a tutti gli effetti, e in molti erano lì a guardare il debutto con la nuova squadra, peraltro contro Ferreira Pinto. Molti, compreso chi è diventato calciatore sognando di fare le stesse cose del brasiliano: come Federico Dimarco che oggi gioca (bene) in A col Verona e come ha documentato un utente si è messo in collegamento per guardare Maicon. Ha fatto strano per un attimo veder comparire quel “Federico Dimarco sta guardando l’evento con te “…anche perché in quei minuti Dimarco stava giocando, e segnando, contro il Napoli… poi naturalmente realizzi che Maicon gioca in D, Dimarco in A e ha il social media manager, che però gradisce il calcio di provincia e va bene così.