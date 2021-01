Il principe Filippo torna stremato dopo la corsa, si accascia al suolo per un malore e, in tutta risposta, la regina Elisabetta che assiste alla scena scoppia a ridere, definendolo un “pazzo“. A rivelare questo curioso episodio della vita privata della famiglia reale britannica è stato il biografo reale Bryan Kozlowski, autore di “Long Live the Queen: 23 Rules for Living from Britain’s Longest-Reigning Monarch“, nel corso di un intervento nel podcast Royally Obsessed, in cui ha parlato delle abitudini di Elisabetta II e del principe consorte in tema di fitness. Secondo quanto riferito, il duca di Edimburgo ha sempre avuto un “punto di vista completamente diverso” rispetto a quello della Regina sul tema, sicuramente anche a causa della sua formazione e della sua carriera militare.

“Un esercizio ragionevole va bene per la Regina, non ha mai fatto niente che potesse renderla sudata o affaticata“, ha confidato Bryan Kozlowski, come riporta il tabloid britannico Express. “Il principe Filippo invece, ha un punto di vista completamente diverso su questo, vede l’esercizio in modo molto più rigoroso, ci dà dentro ed è abituato a faticare. C’è questo aneddoto interessante su entrambi: un giorno, anni fa, Filippo è rientrato molto sudato da una corsa vigorosa, per la quale aveva deciso di indossare diversi maglioni in modo da poter sudare tanto. Solo che quando è rientrato era fradicio e provato, tanto che si è accasciato davanti alla Regina. Lei in tutta risposta lo guardò e ridacchiò, giudicandolo la persona più pazza al mondo“.

“Ho letto qualsiasi biografia sulla regina e tutte confermano che lei fa solo quello che ha ribattezzato come ‘esercizio sensato‘, ovvero non fa altro che fare una passeggiata tranquilla o una bella camminata con i suoi corgi. Se è a Balmoral o Sandringham, a seconda del terreno o dello sport di campagna che sta praticando al momento, potrebbe essere un po ‘più energico’, come l’equitazione o la caccia. Ma non è niente che tu possa dire, ‘aha, quella è la regina che si allena’”.