“Siete dei co**ni, dovrebbero buttarvi in galera e fare un assembramento nelle celle con tutti voi, tante teste di ca**o”. Francesco Facchinetti non si affida certo al non detto per attaccare coloro che non solo non rispettano le regole anti-Covid ma ne fanno libero sfoggio sui social network. Effettivamente sono sempre di più le persone che si ritraggono sui social network mentre partecipano a “secret party” o fanno festa, magari all’estero.

Facchinetti Jr. è una furia sulle sue Stories. “Ci sono quelli che si fanno le storie all’estero, magari a Dubai, in mezzo a una festa. ‘Però sono qua per lavorare’, dicono. Io non metto in dubbio che tu sia a Dubai: se la legge te lo permette, cazzi della legge. Discuto il fatto di fare delle stories. Che ca**o ce ne frega di vederti a Dubai? Come se Dubai fosse lo status di essere fighi. No, se vai a Dubai non sei figo, sei un coglione e non hai capito un cazzo. Sei un demente”.

Quest’estate Facchinetti, fondatore della società di management NewCo, aveva fatto sapere che la sua azienda aveva perso 6 milioni a causa delle restrizioni dovute al Covid. Ecco cosa dice ora a chi non rispetta le regole: “Parlo con voi, brutte teste di ca**o. Uomini e donne che nonostante il casino, i contagi, la pericolosità e i morti, continuate a fare feste e assembramenti. Fate i video e li postate pure sui social network. La domanda che mi faccio è: che ca**o avete nella testa? Avete un dirigibile marrone senza elica né timone, citando Elio e le Storie Tese. Cioè avete la merda, avete un ammasso di merda nella testa. Siete ignoratati. Non solo sbagliate, in più fate show-off delle cazzate che fate credendo di essere fighi. Invece siete solo dei coglioni, siete dei dementi. Dovrebbero buttarvi in galera e fare un assembramento nelle celle con tante teste di cazzo”.

Facchinetti non si definisce né bacchettone né moralista, ma chiede rispetto. “Sono uno che ha lavorato in discoteca per 25 anni e che ama far festa. Voi non avete né i ristoranti che stanno fallendo, né aziende o esercizi commerciali che stanno fallendo, ma andate in giro solo per il gusto di far festa… ecco, questo gusto di far festa per adesso ve lo mettete su per il culo e aspettate. Quello che state facendo è eticamente scorretto e soprattutto pericoloso, care teste di cazzo. Se non ve ne frega niente di voi stessi, è pericoloso per gli altri, brutti stronzi. Siete solo degli stronzi. Mediocri, mezze calzette, sfigati. Fate i fighi ma siete sfigati”.