Johnny Depp cancellato da Netflix. La damnatio memoriae colpisce anche uno dei più celebri sex symbol di Hollywood. La causa persa contro il The Sun ha trascinato nella polvere, come in un irrefrenabile effetto domino, l’esposizione pubblica del divo de I pirati dei Caraibi. Ma andiamo con ordine. Un po’ di tempo fa, in seguito alle dichiarazioni dell’ex moglie Amber Heard, il tabloid britannico The Sun definì Depp in un articolo un “picchiatore di mogli”. L’attore querelò il quotidiano, si andò a processo (dibattimento in cui si è rievocato sia il burrascoso matrimonio con la Heard, ma anche altri flirt precedenti dell’attore), e infine è arrivata la sentenza che ha rigettato l’accusa di diffamazione da parte di Depp verso The Sun.

Pochi giorni dopo la Warner Bros allontana Depp del set di Animali Fantastici 3 e al suo posto arruola Mad Mikkelsens. Successivamente si registrano le rimostranze di molti utenti Netflix dell’area Stati Uniti e Australia: i film con Depp sono stati cancellati dal catalogo. Donnie Brasco, Secret Window, Black Mass, tra gli altri, sono scomparsi dalla piattaforma di film in streaming. La scelta però sembra riguardare soltanto l’area America e zona del Pacifico, perché su Netflix in Italia la cancellazione non è avvenuta. Rimane il fatto che per la star 57enne, fresco autore di un post natalizio su Instagram dove augura un “futuro migliore dopo un duro 2020”, dalle parti di Hollywood sta tirando bruttissima aria.