Si è sentito male due volte, poi dopo alcuni controlli medici e la risonanza magnetica la diagnosi implacabile: tumore al cervello inoperabile. Il 32enne Tom Parker, uno degli ex componenti della band The Wanted, è ancora sotto shock, dopo che gli è stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio, sei settimane fa. “Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo – ha detto a Ok! Magazine -. Ho intenzione di combattere”. A luglio Parker si è sentito male la prima volta ed era stato messo in lista d’attesa per una risonanza magnetica. La seconda volta è accaduta durante una vacanza a Norwich con la famiglia e Tom è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Dopo tre giorni di accertamenti, gli è stato diagnosticato il cancro. A causa delle restrizioni per il Covid-19, sua moglie, l’attrice Kelsey Hardwick, non è stata fatta entrare in ospedale e Tom ha ricevuto la notizia da solo.

Parker e la moglie poi hanno spiegato sui social ai fan la situazione: “Siamo entrambi rimasti in silenzio sui social media per alcune settimane ed è ora di spiegarvi il motivo. Non c’è un modo semplice per dirlo, ma purtroppo mi è stato diagnosticato un tumore al cervello e sono già in cura. Abbiamo deciso, dopo molte riflessioni, che invece di nasconderci e cercare di mantenerlo segreto, avremmo fatto un’intervista in cui avremmo potuto esporre tutti i dettagli e far conoscere a tutti i fatti a modo nostro. Siamo assolutamente devastati, ma combatteremo fino in fondo. Non vogliamo la vostra tristezza, vogliamo solo amore e positività e insieme aumenteremo la consapevolezza di questa terribile malattia e cercheremo tutte le opzioni di terapia disponibili. Sarà una battaglia dura, ma con l’amore e il sostegno di tutti la vinceremo”.

Il musicista ha raggiunto la fama nel 2009 con la band The Wanted, che ha raggiunto la vetta della classifica in Gran Bretagna con i singoli “All Time Low”del 2010 e “Glad You Came” del 2011. Poi la band si è sciolta nel 2014 e Parker ha interpretato Danny Zuko nel musical “Grease” e ha partecipato alla versione inglese di “Celebrity Masterchef”, raggiungendo le semifinali. Ha sposato l’attrice Kelsey Hardwick nel 2018. La coppia ha una figlia di 16 mesi, Aurelia, ed è in attesa di un secondo figlio.