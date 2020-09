Ci sono 221 positivi in più rispetto al dato di lunedì, ma i test effettuati risalgono sopra quota 80mila. I numeri più alti nelle ultime 24 ore sono in Lombardia (176) e in Liguria, dove i contagiati accertati sono passati dai 65 di ieri ai 141 odierni

Sono 1.229 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, 221 in più rispetto al dato di ieri. Ma nel confronto con lunedì sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Le vittime sono state 9, contro le 14 di ieri. I casi totali, come riporta il bollettino del ministero della Salute, sono così saliti a 289.990, i morti a 35.633. In nessuna regione si è registrata un’assenza di nuovi positivi. I numeri più alti nelle ultime 24 ore sono in Lombardia (176 nuovi positivi) e in Liguria (141).

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, salgono a quota 201 i pazienti in terapia intensiva: +4 rispetto a ieri. In crescita anche i ricoverati con sintomi (2.222, +100), quelli in isolamento domiciliare (37.289, +421) ed il numero degli attualmente positivi (39.712, +525). I guariti sono 695 rispetto a ieri, numero che porta il totale delle persone che hanno sconfitto il covid, insieme a quelle dimesse, a 213.950.

Tra lunedì e martedì di questa settimana i nuovi casi accertati sono 2.237, leggermente in calo rispetto alla scorsa settimana. Allo stesso modo sono diminuiti i tamponi effettuati rispetto a 7 giorni fa, quando furono oltre 92mila. A livello regionale, la crescita maggiore la registra la Liguria, dove ieri i casi erano 65 e oggi sono appunti schizzati a 141. Il numero più alto ancora nello spezzino: 91 casi, di cui 50 da contatto di caso confermato e 41 attività di screening. Nell’Asl genovese i casi sono 33 di cui 18 da contatto di caso confermato e 15 da attività screening. Gli ospedalizzati sono 140, due più di ieri. Di questi 12 sono in terapia intensiva.

Incremento anche in Lombardia, dove si è passati da 125 a 176 nuovi positivi in un giorno. Resta sempre quella di Milano la provincia più colpita con 90 nuovi positivi, di cui 46 a Milano città, seguita da quella di Monza e Brianza (20) e Brescia (16). Un ricovero in più in regione sia in terapia intensiva (29 in totale), sia negli altri reparti (263). Resta stabile l’Emilia-Romagna con 125 casi accertati nelle ultime 24 ore. Nel Lazio resta alto il numero assoluto (+138), ma si registra un calo rispetto ai 181 positivi registrati lunedì.