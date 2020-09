“Le classi dirigenti italiane non hanno capito che non è in gioco un’alleanza di governo che ora vi divertite a picconare o il destino di un leader, ma la tenuta della Nazione nei prossimi anni. Perché la democrazia deve includere, se si indebolisce si indebolisce la fiducia nello Stato. Ecco perché bisogna continuare a cambiare l’esistente”. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, chiude la Festa dell’Unità di Modena e attacca con decisione chi mina la tenuta dell’esecutivo e la destra, i “partiti di carta di proprietà di un leader”, in un Paese “di voltagabbana e twittaroli”. E nel suo intervento lancia un messaggio anche agli alleati di governo: “Ai nostri alleati mi permetto di dire basta con l’ipocrisia di essere alleati ma in tv fare la parte degli avversari perché questo logora. Serve progettualità, non si fugge da questo. Se la posta in gioco è questa, occorre un passo in avanti. Siamo uniti non per occupare poltrone, ma per realizzare un programma di rinascita e giustizia italiana. Non abbiamo molto tempo”.

Il segretario Dem inizia il proprio discorso con un affondo nei confronti delle destre, alla vigilia delle elezioni Regionali: “Guai a lasciare il terreno agli altri. Nessuno si illuda, i Democratici il terreno non lo lasceranno mai dentro questa democrazia – dice – In quest’Italia di parolai, voltagabbana, twittaroli, c’è un solo partito che con le sue liste e i suoi candidati rappresenta ovunque una certezza, l’unica garanzia contro l’avanzata delle destre. Siamo noi, il Pd, altri io non ne ho visti”. E si scaglia contro i “partiti di carta, quelli finti, di proprietà di un leader, vogliamo essere il partito delle persone, dalla parte delle persone, attore vivo della democrazia”.

Ai cittadini il leader Pd chiede una conferma e, anzi, un ulteriore manifestazione di supporto per portare l’Italia a diventare la guida di una “nuova Europa”: “La nuova Europa deve rinascere, eccola la forza potente del nostro impegno in questi mesi di governo per ricollocare l’Italia a capo della nuova Europa. Abbiamo preso il governo più antieuropeista della storia e l’abbiamo collocato a capo di un processo e una missione di condizionare e guidare gli eventi”. Questa dichiarazione, aggiunge, rappresenta “una responsabilità immensa, simile a quella toccata in sorte ad altre generazioni come chi rifondò l’Europa dopo la guerra o la ricompose dopo il crollo del muro di Berlino. C’è un’altra pagina da scrivere, perché abbiamo iniziato ma non siamo soddisfatti. C’è un’altra ricostruzione da compiere. Conteranno le istituzioni e le risorse enormi che per la prima volta avremo a disposizione. Conteranno i partiti. Conterà la cultura e dovrà contare un’etica pubblica e civile che rimetta al cuore la cura della persona in ogni stagione della vita”.

Un’operazione resa ancora più complicata dall’emergenza coronavirus che ha colpito tutti ma, allo stesso tempo, “accentuato le diseguaglianze contro le quali il Pd deve combattere”. “Il beneficio più grande che questo anno di governo ha prodotto, al di là dei 100 miliardi stanziati per il Covid, è ancorato l’aver legato il futuro dell’Italia al destino dell’Europa e aver avviato un suo cambiamento che è la speranza che stava morendo in milioni di italiani dopo la sciagura dei sovranisti e la sciagura della democrazia illiberale – ha aggiunto – Avrebbe lasciato sole le persone”.