Cosa sia successo? Non lo sappiamo. La ragazza non ha chiarito la vicenda, ma ha citato suo padre, come se quest'ultimo venisse accusato di esserne il responsabile

“Ecco mio padre”. Giada Giovanelli è un ex protagonista di “Temptation Island”. Aveva preso parte al “viaggio dei sentimenti” di Canale 5 assieme al fidanzato Francesco Branco (che è ancora al suo fianco) e, grazie a quell’esperienza, aveva conquistato più di 400mila followers. Ora la ragazza è tornata a far parlare di sé per aver pubblicato sul suo profilo una foto con il naso sanguinante e la faccia sconvolta. Dopodiché ha comunicato di essersi recata al pronto soccorso per degli accertamenti. Cosa sia successo? Non lo sappiamo. La ragazza non ha chiarito la vicenda, ma ha citato suo padre, come se quest’ultimo venisse accusato di esserne il responsabile.

Queste le parole della ragazza, rese pubbliche su Instagram: “Tutto ok, ma mi sono rotta il ca..o di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene ma sono molto incazzata. Prima che venga fraintesa… è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose e come ho detto prima mi sono rotta il c…”.

Sin da subito i suoi followers le hanno mostrato vicinanza e affetto. “Anche io ho subito aggressioni da parte di mio padre. Denuncialo”, “Se come hai detto hai sopportato abbastanza, denuncia tutto. Siamo con te, trova il coraggio di farlo”, le hanno scritto. Ma poco dopo Giada, che nel frattempo aveva “lucchettato” il suo profilo (insomma, chi voleva vedere le sue storie doveva cominciare a seguirla) e guadagnato 14mila nuovi followers, si è scusata per l’immagine “forte” pubblicata.

“L’ho fatto perché avevo voglia di lasciarmi andare, avevo voglia che ‘una persona’ si rendesse conto di certe cose e che magari ci riflettesse per bene su. Avevo voglia di essere me stessa (…) Dobbiamo smetterla di far vedere che la nostra vita sia perfetta. Oggi ho litigato e poi è successo quello che è successo, e sicuramente chiarirò con chi devo chiarire (…) Vi chiedo di non farmi domande particolari perché non posso raccontarvi tutta la mia vita, non sarebbe corretto nei confronti dei miei cari. Il messaggio che voglio mandare è di non vergognarsi, magari è servito a qualcuno/a di voi raccontare questa cosa. Accettate ciò che vi capita ma bisogna rialzarsi sempre e mai nessuno ci deve far sentire in difetto”.