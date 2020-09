La cantante, in una intervista, rivela di aver avuto molta difficoltà durante una ospitata nel talk show di Ellen DeGeneres e di essersi sentita parecchio a disagio perché la conduttrice aveva rivelato un segreto, che ancora non doveva essere reso noto. L'artista infatti era incinta ma di pochissimi mesi, da lì a poco avrebbe abortito spontaneamente

Non è un momento sereno per Ellen DeGeneres che naviga a vista con il suo celebre show, dopo che alcuni dipendenti hanno accusato la produzione di razzismo, bullismo e abusi dietro le quinte. La casa di produzione Warner si è impegnata in una indagine interna per accertare i fatti e sino ad ora tre produttori esecutivi sono stati licenziati. Ellen per risarcire i danni si è scusata con i suoi dipendenti e, secondo quanto riferito da una fonte interna, ha chiesto che venissero migliorate le condizioni lavorative per il personale, inclusi giorni di ferie retribuiti e una migliore politica di congedo per maternità.

Dal punto di vista mediatico Ellen DeGeneres ha cercato di uscirne nel miglior modo possibile e anche alcuni amici, come l’attore Ashton Kutcher, l’hanno difesa pubblicamente. Ma Mariah Carey, in una lunga intervista al sito Vulture ha ricordato un episodio avvenuto durante una sua ospitate nel 2008. Un momento delicato per la star della musica perché incinta da pochissimi mesi, quindi non era ancora pronta per dichiararlo pubblicamente. In compenso ci ha pensato Ellen ad “estorcere” la notizia con un escamotage televisivo. Infatti la conduttrice, durante l’intervista, ha proposto alla diva del pop di fare un brindisi e metterla alla prova.

Naturalmente la Carey, che non poteva bere, ha solo appoggiato le labbra sul bicchiere e, in quel momento, Ellen a bruciapelo ha urlato: “Sei incinta!”, lasciando così di stucco la cantante. “Mi sono sentita estremamente a disagio in quella occasione e ho avuto davvero tantissimi problemi per quello che è successo dopo. Non ero pronta a dirlo a nessuno perché avevo già avuto un aborto precedentemente, non mi è affatto piaciuto quel momento”, ha ricordato Mariah 12 anni dopo. Poco dopo quella intervista, infatti, l’artista ha subito un altro aborto spontaneo. La cantante ha avuto poi dall’ex marito Nick Cannon (sono stati sposati dal 2008 al 2016) due gemelli Moroccan Scott e Monroe nel 2011.