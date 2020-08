Matrimonio a sorpresa e luna di miele top secret. Almeno fino ad oggi. Un mese dopo il sì nella Royal Chapel of All Saints, lo scorso 17 luglio, Beatrice York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno scelto l’Italia come meta del viaggio di nozze. Precisamente, la Costiera Amalfitana. Le foto, pubblicate in esclusiva mondiale da “Chi” in edicola, li ritraggono sorridenti e felici nel mare azzurro di Amalfi: insieme alla coppia c’era anche il piccolo Christopher, detto ‘Wolfie’, avuto da Mapelli in una precedente relazione con l’architetta Dara Huang.

Per settimane la stampa britannica ha immaginato un viaggio “low cost”, in linea con il profilo della coppia (niente di più lontano dai cugini Harry e Meghan): i tabloid puntavano sulla Francia, ma non è così sorprendente che abbiano scelto il Belpaese. Edoardo, nato e cresciuto in Inghilterra, ha origini italiane, come suggerisce il nome, e possiede una villa antica in Lombardia. Ma la Costiera amalfitana è il loro posto del cuore: lo scorso anno la scelsero come meta per una fuga romantica, fermandosi a Positano. Fu proprio lì che l’imprenditore italiano fece la proposta a Beatrice. Sempre secondo Chi, i due ora alloggiano all’hotel Santa Caterina di Amalfi, da sempre meta di divi e reali.