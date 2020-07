Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Edoardo e Beatrice avrebbero optato all'ultimo per un viaggio last minute che non desse troppo nell'occhio, proprio come è stato per il matrimonio

Dopo il matrimonio con l’abito riciclato, anche la luna di miele è decisamente low cost e low profile. Stiamo parlando di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, convolati a nozze in gran segreto pochi giorni fa e partiti ora per il loro primo viaggio insieme come marito e moglie. A raccontare i dettagli al Daily Mail è una fonte che racconta come i due novelli sposi abbiano scelto di girare “on the road” il sud della Francia: è un turista che li ha avvistati “in una piccola macchina con le valigie posizionate sul tettuccio”. “Erano felici. Al volante c’era Edo – ha raccontato il testimone -. Erano come una qualsiasi coppia innamorata che si sta godendo il viaggio”.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Edoardo e Beatrice avrebbero optato all’ultimo per un viaggio last minute che non desse troppo nell’occhio, proprio come è stato per il matrimonio. E modesto, proprio sulle orme della regina Elisabetta II e di suo marito Filippo che, dopo il sì, trascorsero pochi giorni nel castello di Balmoral, in Scozia. Insomma, niente a che vedere con le 33.000 sterline spesa da Harry e Meghan per trascorrere tre notti ad Heckfield Place, una spa di lusso nell’Hampshire.