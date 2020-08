Nel Paese guidato da Macron sono 157 i focolai sotto osservazione, causati soprattutto dai ricongiungimenti per le vacanze. Il ministro tedesco dell'Economia Altmaier: "Inasprire le sanzioni per chi viola le regole". Negli Usa registrate 1.442 vittime in 24 ore, mentre in India il totale dei contagiati sale a 1.695.988. Appello di migliaia di medici al presidente delle Filippine Duterte: "Imporre di nuovo il lockdown a Manila"

Per il terzo giorno consecutivo la Francia registra oltre 1.300 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 sono stati individuati 15 nuovi focolai per un totale di 157 sotto osservazione in tutto il Paese. Come riporta il Guardian, un cluster su quattro è stato causato dal ricongiungimento delle famiglie per le vacanze e da “assembramenti pubblici o privati” come i matrimoni. Allerta altissima anche in Germania, dove ieri sono stati individuati 955 nuovi casi e 7 morti. Tanto che il ministro dell’Economia Peter Altmaier ha dichiarato che “chiunque metta deliberatamente in pericolo gli altri deve aspettarsi che ciò abbia gravi conseguenze per lui”, annunciando pene più severe per chi non rispetta le misure anti-Covid. Il timore è che sia “messo a repentaglio” il “recupero appena iniziato”. Secondo i dati dell’istituto Robert Koch, nel Paese tedesco il totale di casi di Covid-19 è salito a 209.653, mentre le vittime a 9.148. Eppure nel Land del Meclemburgo-Pomerania occidentale da lunedì 3 agosto riaprono le scuole: sarà primo stato tedesco a far partire in anticipo l’anno scolastico dopo mesi di chiusura per coronavirus. Prevista la mascherina obbligatoria per studenti e insegnanti.

Sempre in Europa preoccupano i 270 nuovi casi in Bulgaria, di cui soltanto 29 a Sofia, e i 658 della Polonia: il ministero della Salute di Varsavia ha dichiarato che per il terzo giorno consecutivo è stato segnato un nuovo record, portando a 46.346 le infezioni complessive. Insieme al boom di contagi registrato in Spagna nelle ultime settimane, aumenta quindi la pressione sull’Italia per il rischio di infezioni dall’estero. Ma è negli Stati Uniti che la situazione, come dichiarato ieri dalla commissione per la pandemia, sembra essere sempre più fuori controllo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 69mila nuovi casi e 1.442 vittime, riporta il bilancio della Johns Hopkins University. È il quarto giorno consecutivo in cui i morti per la pandemia superano quota 1.200. In totale si arriva quindi a 153.268 decessi in tutto il Paese e oltre 4,5 milioni di casi.

In Asia il nuovo record di infezioni spetta all’India, con 57.118 positivi confermati nelle ultime 24 ore. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi ha aggiornato quindi a 1.695.988 il totale delle persone contagiate. È il terzo giorno consecutivo che si registra un aumento di oltre 50mila nuovi casi in 24 ore. Le autorità collegano l’impennata dei casi all’incremento dei tamponi eseguiti. L’India è attualmente al terzo posto al mondo nella lista dei Paesi maggiormente colpiti, dopo gli Stati Uniti e il Brasile. Più sotto controllo la situazione in Cina, dove dei 45 nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore, 31 si trovano nello Xinjang, la regione più colpita in questo momento. Mentre a Liaoning, nel nord-est della Cina, dove è scoppiato un focolaio legato a un impianto ittico nella città di Dalian, si contano otto nuovi contagi. Sei i casi importati dall’estero: quattro riguardano Shanghai e due Guangdong. Non si sono registrati decessi legati al virus rispetto a ieri.

A Tokyo, invece, si registra il dato più elevato dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 472 nuovi casi, tanto che presto potrebbe essere dichiarato lo stato di emergenza. Lo ha riferito l’emittente pubblica Nhk, citando fonti governative della capitale giapponese. Nella Capitale, infatti, è il secondo giorno consecutivo che si registrano oltre 400 casi di Covid-19. Il governo, nonostante gli aumenti record di contagi in diverse città, ha però escluso per il momento di dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale.

La corsa del coronavirus non si ferma nemmeno in Iran. Qui sono stati registrati 2.548 contagi nelle ultime 24 ore, portando il totale dei casi a 306.752. 216 i decessi. “I pazienti in terapia intensiva sono 4.011 e 265.830 le persone che sono guarite. Sono stati condotti circa 2.482.553 test nel paese”, ha dichiarato la portavoce del ministero della Sanità Sima Lari durante il bollettino della domenica. La situazione peggiore nella provincia di Teheran, dove almeno 700 contagiati vengono ricoverati ogni giorno negli ospedali.

Poi ci sono Paesi come le Filippine, dove lo scontro istituzionale fra politici e scienziati è alle stelle. Migliaia di medici di ben 80 associazioni hanno lanciato un monito al presidente, Rodrigo Duterte, perché reimponga il lockdown a Manila e altre province, dopo i quasi 5.000 contagi registrati nelle sole ultime 24 ore. “Stiamo perdendo la battaglia contro il Covid-19 e dobbiamo perciò formulare un piano d’azione corposo e definitivo” perché “il nostro sistema sanitario rischia di essere travolto”, con anche un numero crescente di operatori sanitari che si ammalano, si legge nel documento. I medici chiedono a Duterte di imporre nuovamente una “quarantena di comunità rinforzata” sulla capitale Manila e le province circostanti almeno fino al 15 agosto, nonostante le Filippine siano uscite da poco da uno dei lockdown più stringenti al mondo.