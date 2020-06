L'ex ministra ora parlamentare di Italia Viva non è passata inosservata agli obiettivi del settimanale Chi, che ha pubblicato in esclusiva sull'ultimo numero in edicola le foto dei due

Maria Elena Boschi è stata sorpresa in un ristorante romano mentre cenava a lume di candela con l’attore Giulio Berruti. L’ex ministra ora parlamentare di Italia Viva non è passata inosservata agli obiettivi del settimanale Chi, che ha pubblicato in esclusiva sull’ultimo numero in edicola le foto dei due, immortalati alla storica Taverna Trilussa di Trastevere, a Roma. Tavolo all’aperto con candele, risate e sguardi complici, entrambi in total black, lei con i capelli sciolti e un rossetto rosso. Sia Maria Elena che Berruti sono single, oltretutto – come fa notare il settimanale – lui ha annunciato proprio recentemente a Vieni da Me la fine della sua storia con Francesca Kirchmair.

Per questo Chi ipotizza che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia: il loro legame non è nuovo anzi, già in passato si era ipotizzato che potessero avere una love story proprio per la frequenza con cui venivano visti insieme. Da parte loro, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non hanno mai nascosto di essere amici ma hanno smentito categoricamente che potesse esserci dell’altro. Ora questi scatti rilanciano i gossip.