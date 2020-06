Il suo nuovo look, con i boccoli, non sembra aver convinto gli uomini della sua famiglia

In attesa che “casa Totti” diventi sul serio una serie tv (come era stato ipotizzato nei mesi scorsi), le scorribande di Ilary Blasi e Francesco Totti vengono mostrate sui social. E anche un semplice cambio look per la conduttrice diventa un’occasione per fare show e mostrare tutta la simpatia del suo quadretto familiare. Con i boccoli in testa, intenta a passare da liscia a riccia, ieri Ilary ha mostrato un esperimento fai-da-te definito da lei stessa “mezzo fallimentare”.

Il suo nuovo look, con i boccoli, non sembra aver convinto gli uomini della sua famiglia. Prima ha pensato bene di chiedere un’opinione al figlio Cristian: “Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?”. Ma se inizialmente il 14enne ha deciso di non rispondere alla madre, poi le ha fatto un gesto con la mano (abbastanza esplicativo) per chiederle di lasciarlo in pace. Così Ilary ha deciso di rivolgersi al bomber di casa, mister Totti: “Volevo chiederti una cosa. Hai visto le mie storie??? Che ne pensi dei miei boccoli? Toc, toc. Allora? Sii sincero ed onesto. Rispondi”, le ha scritto su Whatsapp. Fulminante la risposta della bandiera della Roma, riempita da faccine ed emoticon divertenti: “Ma che foto ti sei fatta?? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”.

Non è certo la prima volta che Ilary Blasi, attraverso Instagram, fa entrare i followers in “casa Totti”. A inizio giugno, per esempio, la conduttrice si era ripresa mentre faceva yoga, e Totti aveva commentato: “Stasera ti ritrovo così?”. A metà maggio, un’altra gag: Ilary aveva deciso di fare una sorpresa al marito raggiungendolo in ufficio. Una volta raggiunto, però, ha scoperto che la sua segretaria non è così anziana come gli aveva raccontato: “Ma mi avevi detto che era anziana!”, ha scherzato. Insomma, tutto sembra davvero pronto per una serie tv sulla loro vita.