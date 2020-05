Il rocker, come promesso, dopo aver annunciato lo spostamento delle date del Vasco Non Stop Live Festival, in seguito alle direttive governative per la pandemia, ha svelato le nuove date di Milano, Firenze, Imola e Roma sempre a giugno 2021. Intanto nasce nuova musica in studio

Vasco Rossi ha annunciato le nuove date del Vasco Non Stop Live Festival, che si terranno a giugno 2021, in seguito al Decreto Legge del 16 maggio 2020 che vieta “assembramenti” e quindi i grandi concerti previsti per questa estate. I nuovi appuntamenti per gli oltre 360mila fan, che hanno già acquistato il biglietto, saranno il 13 giugno 2021 agli i-DAYS di Milano, il 18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena), il 22 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e gran finale il 26 e il 27 giugno al Circo Massimo Rock in Roma. L’organizzazione ha comunicato che, naturalmente, i biglietti già acquistati, rimarranno validi per i rispettivi concerti nel 2021. Chi, invece, sarà obbligato a rinunciare, potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma, dove è avvenuto l’acquisto oppure richiedere il rimborso tramite un voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 26 giugno 2020.

Ora l’obbiettivo di Vasco è rimanere “vivo, sano e lucido fino a giugno 2021”. Infatti l’artista in questi giorni è tornato in sala di incisione con il suo chitarrista Vince Pastano, dopo due mesi e mezzo di lockdown. Vasco può continuare così il lavoro iniziato allo Speak Easy di Los Angeles. Insomma sta nascendo nuova musica e non solo lo ha confermato il cantautore, durante una diretta Instagram (“sto pensando a un nuovo album), ma ci sono dei dettagli misteriosi disseminati su Instagram. In alcune stories postate, ci sono dei versi nuovi che fanno presagire l’arrivo di un nuovo singolo: “Ehi… Ma di che segno sei che non va mica bene sai, con tutta quella confusione che hai“. L’ultimo disco di Vasco è stato “Sono innocente” e risale al 2014.