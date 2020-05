“Non sono giornate facili per me, anzi sono complicate. Ma voglio che le parole escano dalla mia bocca”. Esordisce così Belen Rodriguez in un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui rompe il silenzio e racconta la sua verità sulla presunta crisi con il fidanzato Stefano De Martino rivelata dal settimanale Chi. “È un momento difficile anche perché non me l’aspettavo. Tengo al mio rapporto e sono una donna come le altre che soffre come tutte le altre. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, mi innervosisco molto – dice la showgirl argentina riferendosi ai gossip -. Sono un personaggio pubblico ed è giusto che le spiegazioni arrivino direttamente da me”.

Nel video, della durata circa di 4 minuti, Belen non nomina mai direttamente Stefano De Martino ma i rumors di una crisi tra i due sono nell’aria da qualche settimana, da quando lui è andato a Napoli per lavoro e lei invece è rimasta a Milano. “Vi faccio un sorriso, che non è del tutto vero, ma sono una donna forte“, conclude Belen. 35 anni lei, 30 lui, si sono sposati nel 2013, lasciati nel 2015 e ritrovati nel 2019: insieme hanno un figlio Santiago e nei mesi scorso i due avevano lasciato a lungo intendere di desiderare un altro figlio. Poi però qualcosa nel loro rapporto potrebbe essersi incrinato.