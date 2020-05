In un lungo video postato su Instagram la giornalista e conduttrice racconta la sua esperienza in un bar di Roma. E agli agenti che le parlano, risponde: "Le forze dell'ordine dovrebbero proteggerci, non spaventarci"

“Sono uscita di casa per prendere un cappuccino e tre agenti della Guardia di Finanza mi circondano perché la mia mascherina si era rotta. Mi stanno facendo una sanzione amministrativa, ritenendo che io sia probabilmente una delinquente”. In un video pubblicato su Instagram la giornalista e conduttrice Alda D’Eusanio si sfoga per una multa: 400 euro per avere la mascherina non agganciata alla nuca, perché, dice mostrando l’elastico spezzato, si era rotta. “Un cittadino ora non è più nemmeno libero di uscire di casa e prendere un caffé e si ritrova agenti che lo multano e lo sanzionano per il semplice fatto che non si è portata dietro una scorta di mascherine”.

Gli agenti l’hanno fermata di mattina, in un bar del centro di Roma mentre prendeva la colazione da asporto. perché aveva la mascherina non correttamente indossata poiché si era rotta. Nel video si sentono i finanzieri continuare a parlare con la D’Eusanio: “Signora, si metta nei nostri panni, dobbiamo fare i controlli“. Ma lei va avanti spedita “Le forze dell’ordine devono proteggerci, non spaventarci”. Poi, al termine di un lungo video, si rivolge direttamente al comandante generale della Guardia di Finanza: “Le sembra rispettoso dei cittadini, le sembra normale, che in un momento come questo ci siano agenti della Guardia di Finanza sguinzagliati in giro a vessare noi normali e onesti cittadini? Non appartengo alla mafia, non ci sono state denunce per me”.

