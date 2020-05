La scena è stata immortalata in un video in cui si vede Gascoigne che, oltre a violare l'obbligo di quarantena e di distanziamento sociale per il coronavirus, si intrattiene bevendo alcolici indice che l'ex calciatore potrebbe esser ricaduto nel vizio dell’alcol

L’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne è stato lasciato dalla fidanzata dopo che questa ha scovato sui social un video che lo immortala mentre va a casa di un amico, che ha trasformato il suo giardino in un pub improvvisato, in piena quarantena. A dare la notizia è il tabloid britannico Daily Star, secondo cui l’episodio risalirebbe a un mese fa ma avrebbe portato alla rottura con la fidanzata Wendy Leech che sarebbe tornata nel suo appartamento a Gainsborough, nel Lincolnshire.

Nel filmato si vede Gascoigne che, oltre a violare l’obbligo di quarantena e di distanziamento sociale per il coronavirus, si intrattiene bevendo alcolici indice che l’ex calciatore potrebbe esser ricaduto nel vizio dell’alcol. Era davvero presa da Paul – ha fatto sapere un amico della 43enne che aveva conosciuto l’ex calciatore in Spagna e stava trascorrendo il lockdown insieme a lui, nella sua casa di Bridlington, East Yorkshire – ma lui l’ha delusa e lei non si fida che possa comportarsi in modo responsabile. Wendy ha due figli e tre nipotini a cui pensare e deve mettere la loro salute e la loro sicurezza al primo posto. Lei e Paul si parlano ancora, perché Wendy è davvero preoccupata per lui, ma dopo quanto successo, non riesce a vedere un futuro insieme per loro due”.

A gettare acqua sul fuoco è l’agente dell’ex centrocampista che sottolinea come il filmato che inchioderebbe ‘Gazza’ in realtà risale a fine febbraio, prima dunque del lockdown imposto dalle autorità britanniche per combattere il coronavirus. Per i media inglesi la spiegazione non regge, nella clip infatti Gascoigne indossa dei pantaloncini e gli alberi sullo sfondo farebbero pensare a un clima primaverile.