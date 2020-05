“Lei piace anche a Naomi Campbell“. “Fazio, non cominciamo a sfottere“. È iniziata così l’ospitata del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Che Tempo che fa. Il governatore ha parlato della sua volontà di tenere ancora bar e ristoranti chiusi: “Abbiamo a che fare con la regione a maggior densità abitativa del Paese e la zona costiera con la massima densità abitativa d’Europa. Dunque la Campania è l’unica regione d’Italia nella quale non si può sbagliare. Sbagliare in questa regione significa provocare un’ecatombe, noi abbiamo adottato provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli del governo”.

A un certo punto, Fazio ha chiesto se ci fosse preoccupazione per chi può arrivare dal nord dopo il nuovo dpcm in vigore dal 4 maggio 3: “Voglio ricordare che la mobilità tra le regioni non è consentita”, ha attaccato De Luca. E il conduttore ha precisato: “Beh per tornare alla propria residenza sì”. Al che il governatore, senza curarsi della interruzione di Fazio e sfoggiando un beffardo sorrisetto, ha continuato: “Vi è qualche punto delle disposizioni del governo che io ho valutato leopardiano, diciamo, poetico, questo ritorno agli affetti stabili, come ho detto…”. “Scusi se glielo dico – di nuovo Fazio – ma questa è una affermazione poco romantica e io invece che gli affetti, stabili o instabili… Insomma che debba prevalere sull’aggettivo il sostantivo”. “Assolutamente sì, io sono favorevole a tutti gli affetti – ha ripreso De Luca – sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione abbia molti affetti instabili in giro per l’Italia“. Ed eccola, la frase che ha fatto letteralmente impazzire i social.

Il conduttore ha specificato raggiungerà moglie e figli e intanto su Twitter non si commentava altro che la parola “fratacchione”: “Credo di amare De Luca“, scrive Fiorello. “Frattacchione, mitico”, rilancia Antonella Clerici. E poi tanti utenti: “Mezza Italia sta cercando ‘fratacchione’ su Google’, “Per me ha vinto tutto quello che c’era da vincere”. E non mancano i tweet critici: “Ve lo ripeto ‘lei sembra fratacchione ma ha i suoi affetti stabili in giro per l’Italia’ voleva dire ‘Fazio tu par o frat ro cazz ma le tue donnine ce le hai pure tu’. Quello voleva dire. È un cafone”.