Colpo di scena in Spagna, durante un collegamento in diretta. Il popolare giornalista Alfonso Merlos è stato messo sotto accusa dai media perché “pizzicato” in compagnia di una ragazza, che non è la sua fidanzata. Tutto nasce da un fuoriprogramma, in chiusura di collegamento, quando alle spalle di Merlos è comparsa la collega Alexia Rivas, seminuda

Ormai il lavoro da casa è diventata realtà consolidata nel mondo del lavoro, a causa delle misure sul distanziamento sociale, per evitare qualsiasi tipo di contatto e contagio per il Covid-19. Le regole valgono per tutte le categorie lavorative, anche per i giornalisti. Diversi collegamenti con opinionisti ed esperti di settore ormai si svolgono a casa, in Italia addirittura Sky Tg24 prevede edizioni speciali, condotte nella casa del giornalista. Qualcosa però è andato storto in Spagna. Una bufera si è abbattuta sul popolare conduttore e giornalista spagnolo, il 41enne Alfonso Merlos.

Durante un collegamento in diretta da casa sua per parlare dell’emergenza in Spagna del coronavirus, un dettaglio ha suscitato curiosità. Quasi al termine dell’intervento, alle spalle di Merlos è apparsa una ragazza seminuda, con un vassoio in mano. Il problema è che non era la fidanzata di Merlos, l’ex concorrente del Grande Fratello spagnolo Marta Lopez, ma la 27enne collega giornalista Alexia Rivas. La clip è diventata virale.

Alfonso Merlos è rimasto in silenzio, per qualche giorno, fino a quando ha deciso di dare la sua versione dei fatti. “Non sono più fidanzato con Marta – ha confessato a Web 24 News -. Al momento non voglio rilasciare ulteriori dichiarazioni, né chiarire la situazione, perché quello che avete visto non corrisponde a realtà”. Insomma scuse che ricordano un po’ la famosa frase di circostanza “non è come sembra”. Alexia Rivas ha messo subito le mani avanti, affermando che Merlos le ha sempre detto di essere single. In tutto questo la fidanzata (o ex) del conduttore è rimasta in silenzio, anche se fonti vicine hanno riferito che è scossa e che ha trovato l’intera faccenda “spiacevole” e “vergognosa”.