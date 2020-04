“Stamattina abbiamo preso parte a un’iniziativa bellissima del Comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà. Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’Ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città e abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona“. Così raccontano Chiara Ferragni e Fedez sui loro profili Instagram, postando anche foto e video della loro esperienza di volontariato.

La coppia aveva già organizzato a inizio emergenza coronavirus una raccolta fondi per due nuovi reparti di intensiva al San Raffaele che ha superato i 4 milioni di euro e oggi invece è scesa in campo in prima persona, nell’hub di via Lombroso dove si preparano sacchetti/kit di frutta e verdura destinati a 4000 famiglie bisognose. L’iniziativa di fornire prodotti freschi ai più poveri è nata da Sogemi (la società che gestisce i mercati all’ingrosso di Milano) e Ago (Associazione di grossisti ortofrutticoli), nell’ambito di “Milano aiuta” per contribuire a tamponare le emergenze alimentari sorte in questo periodo a Milano.

Chiara Ferragni ha poi voluto lanciare un appello a tutti i suoi followers: “Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che può aiutare potete mandare un’email a milanoaiuta@comune.milano.it”, ha poi aggiunto la influencer più famosa del mondo, invitando chi la segue, circa 20 milioni di follower, a partecipare all’iniziativa di Milano.