Una stanza affollata, ragazze che ballano e perfino una lap dance: una festa in piena regola, nonostante il lockdown imposto nel Regno Unito. Moise Kean, l’attaccante italiano dell’Everton, è finito al centro della bufera per un video di cui il Daily Star pubblica alcuni fotogrammi: in uno si legge la didascalia “Quarantine Clean”. Nelle immagini si vede un un party in piena regola, ma il tabloid spiega che c’era molto di più “atti sessuali e palpeggiamenti con le ospiti, presumibilmente modelle”. L’Everton, scrive ancora il Daily Star, si è detto “sconvolto” dal “comportamento inaccettabile” di Kean e dalle violazioni della quarantena: adesso potrebbe dover pagare una multa a sei cifre.

Il giocatore ventenne, ex Juventus, ha violato il coprifuoco imposto dal governo per ospitare un festino ‘hot’ nella sua abitazione nel Cheshire: ha girato diversi video che ha spedito agli amici via Snapchat. Ma è trapelata, finendo nelle mani del Daily Star, che scrive: “L’Everton Football Club è rimasto sconvolto nel venire a conoscenza di un episodio in cui un giocatore della prima squadra ha ignorato le decisioni del governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus”, ha commentato il club. Adesso l’attaccante rischia 160.000 sterline di multa da parte del club di Premier League.