La conduttrice tv Federica Torti, volto noto di Mediaset e Sky e grande sportiva, è stata multata da alcuni agenti di polizia durante uno dei controlli di routine di questa quarantena perché è stata scambiata per una podista mentre in realtà stava andando a fare la spesa. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto in uno sfogo pubblicato su Facebook, spiegando che l’equivoco è nato dal suo abbigliamento sportivo, pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, e di essere pronta a presentare ricorso.

“Scrivo questo post con una certa titubanza, con uno stato d’animo mai provato prima visto il contesto drammatico e doloroso – ha esordito su Facebook -. Nessuno mette in discussione che in questo periodo sia da evitare ogni incontro, e che ogni persona debba tenere dall’altra, per motivi di sicurezza sanitaria, una certa distanza e precise precauzioni, ma una cosa è pretendere giustamente questo comportamento, altra cosa è spingersi fino a vietare ad una persona di andare da sola a fare la spesa, nel supermercato più vicino casa, a camminata veloce, con lo zaino in spalla – prosegue -. Quando mi hanno fermata e ho presentato l’autocertificazione hanno detto che li stavo prendendo in giro, che non stavo andando a fare la spesa, ma jogging, e io ho risposto che non mi metto i tacchi per andare al supermercato. Si mi hanno multata……dicendo che facevo jogging….Questo provvedimento restrittivo fatto ingiustamente alla mia libertà personale si coniuga necessariamente con l’auspicio di un ritorno alla normalità”, ha concluso annunciando che presenterà ricorso.