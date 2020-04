“Sono stata curata con la clorochina per far abbassare la febbre altissima, e posso dire che se ha funzionato per abbassarla, i suoi effetti collaterali sono stati devastanti, e credo che le persone debbano stare molto attente con questo farmaco”, ha spiegato Rita Wilson

“Avevo sempre la nausea, dolori muscolari ovunque, vertigini e non riuscivo a camminare dopo che avevo preso la clorochina come trattamento per il coronavirus”: Così Rita Wilson, la cantante e attrice lirica moglie di Tom Hanks, ha raccontato in un’intervista alla Cbs la sua lotta contro il coronavirus che ha contratto assieme all’attore mentre si trovavano in Australia per lavoro. La coppia è stata la prima del mondo delle celebrity a rivelare di avere la malattia.

“Sono stata curata con la clorochina per far abbassare la febbre altissima, e posso dire che se ha funzionato per abbassarla, i suoi effetti collaterali sono stati devastanti, e credo che le persone debbano stare molto attente con questo farmaco”, ha spiegato Rita Wilson ammettendo che gli effetti collaterali della clorochina il farmaco antimalarico definito dal presidente Donald Trump come il punto di svolta della malattia, sono alquanto pesanti. Tom Hanks invece, “non ha avuto febbre alta non ha perso il senso del gusto e dell’olfatto, ma ci ha impiegato comunque molto tempo per superarlo”. Ora stanno entrambi bene e vogliono usare la loro esperienza per aiutare chiunque abbia contratto questo virus che nel mondo conta già oltre 2milioni di casi accertati.

La conduttrice dello show della Cbs a cui l’attrice ha partecipato le ha poi chiesto se ora lei e il marito potessero considerarsi immuni e la moglie di Hanks ha risposto di aver fatto parte di uno studio sperimentale, donando il proprio sangue, per vedere se esistono degli anticorpi che possono essere utili nello sviluppo di un vaccino.