Maria De Filippi conduttrice radiofonica. È accaduto oggi, a Pasqua, su RTL 102.5 durante il programma “Miseria e Nobiltà”. E Maria ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande degli ascoltatori: “Se io sono fumantina? “No: io incamero, anche nella vita quotidiana. Incamero, incamero e poi esplodo ma dopo due minuti mi passa tutto”. Qualcuno le ha chiesto anche novità sulla tv, e se ci sarà Amici All Star: “Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di “Amici All Star”, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo. Come cambierà la televisione ? Per forza di cose ci sarà una situazione diversa, ci abitueremo anche a vederla diversamente.. Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso”.

Tra gli ascoltatori c’è stato poi chi le ha chiesto se scenderebbe mai in politica per essere in Italia come la Merkel in Germania: “Grazie mille ma non penso che ne sarei in grado, sinceramente. Anche io penso che quando ci si trova in quelle situazioni, non ce la fa quasi nessuno a far sempre tutto bene. È più facile fare quello che faccio io che fare quello che fanno loro, non ne sarei in grado”.