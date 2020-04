"Il problema è che ogni volta che mi faccio una tazza, mangio anche i biscotti. Non ce la faccio a resistere”. Insomma, un "problemone". Certo, va detto che sicuramente alla Juventus non sarebbero felici di veder tornare Ramsey non in piena forma...

“Non è un periodo facile. Io sto facendo tutti gli esercizi che mi ha dato il club a casa, ma non è la stessa cosa di allenarsi con i compagni sul campo. Durante la stagione non ho paura di ingrassare, ora invece…”. Parole di Aaron Ramsey, giocatore dela Juventus, affidate a Instagram. Ma la “confessione” prosegue: “Mia moglie è un’ottima cuoca e a me piace mangiare bene, quindi è un problema. In più, ci sono i biscotti. Vedete, io amo farmi il tè e se prima era un rito occasionale e veloce, oggi sta diventando un’abitudine”. A questo punto le parole del calciatore acquistano un che di comico: “Il problema è che ogni volta che mi faccio una tazza, mangio anche i biscotti. Non ce la faccio a resistere”. Insomma, un “problemone”. Certo, va detto che sicuramente alla Juventus non sarebbero felici di veder tornare Ramsey non in piena forma. “La situazione è pazzesca e ancora non si sa quando finirà tutto questo, ma se penso al mio lavoro, davanti abbiamo ancora tutti gli obiettivi per cui sono venuto qui: vincere il campionato e la Champions”, conclude, tornando a pensare al calcio.