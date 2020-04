“Continuo a ricevere messaggi (privati e pubblici) in cui mi si “vieta” di mostrare il mio corpo perché “faccio troppo schifo” e per decenza pubblica dovrei evitare. Allora manco al mio peggio nemico direi mai cose di questo genere e ovviamente lo si fa solo per far sentire la gente di m***a, per farla sentire piccola e sminuirla; e indovinate chi me l’ha scritto? Guarda caso una ragazza”. Esordisce così Valentina Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, pubblicando nelle sue Instagram Story uno screenshot con alcuni messaggi ricevuti in privato da un hater a commento di un suo video che aveva pubblicato mentre si allenava. Non è la prima volta, spiega, che le arrivano insulti di questo tenore e così ha deciso di replicare una volta per tutte ai “leoni da tastiera”, dando una lezione di coraggio a chi come lei ne è vittima.

“Io non mi sento grassa, non mi sento indecente a pubblicare contenuti in cui mi alleno, in cui mi prendo cura di me e del mio corpo perché non sono io sbagliata, siete voi! È per colpa di gente come voi che le persone fragili si ammalano e si sentono sbagliate, ma invece lo siete voi – ha scritto Valentina Ferragni -. Ps: se vi faccio così tanto schifo, fatemi un bel regalo e smettete di seguirmi. Io gente così di m***a sul mio profilo non la voglio”.

“Io non pubblico questi messaggi per avere un consenso, ma per far capire alle persone che le parole pesano. Internet non è un mondo a parte dove in cui i sentimenti, le emozioni e i problemi non esistono. o giuro che in sette anni che sono su Instagram non ho mai visto una persona dal vivo dirmi sei grassa, fai schifo, sei brutta. Mai. Sapete che il 90% delle persone che mi critica e a cui rispondo in privato mi risponde: no scusa ha preso il telefono mio fratello/fidanzato/amico ti ha scritto quelle cose ma io non le penso. Prima commento i di m***a e poi quando si viene sgamati si fa subito marcia indietro perché il confronto fa paura! – si sfoga – . E soprattutto criticate senza manco pensare che davanti a voi ci sono persone che hanno sentimenti, che magari hanno paure, che soffrono e che si sentono sbagliate. Perché se queste parole arrivano a persone fragili e sono in un brutto momento della loro vita, è la loro fine. Prima di scrivere un commenti cattivi, pensate che non conoscete quella persona e non sapete come potrebbe reagire. Mi hanno sempre insegnato a supportare le persone e ancor di più le donne ma è proprio vero che i peggiori amici delle donne sono le donne”.

“Non tutti hanno la forza di farsi scivolare addosso le cattiverie. E soprattutto mi hanno sempre insegnato a supportare le persone e ancor di più tutte le donne. Alcune però non meritano nemmeno di essere chiamate ‘donne’. Spero non insegnerete le stesse cattiverie ai vostri figli. Io spero sempre in un futuro dove tutte ci sosterremo. Ma è sempre vero purtroppo che i peggiori nemici delle donne sono le donne”, conclude. Un lungo sfogo quello di Valentina Ferragni che già in passato è stata vittima di body shaming e deve costantemente affrontare i paragoni con la sorella fatti da molti.