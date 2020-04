Un ponte è crollato sul fiume Magra ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70 che collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra, in provincia di La Spezia. Due furgoni sono sono precipitati sul letto del fiume, ma sono rimasti sulla carreggiata collassata. Ferito e trasportato all’ospedale in codice giallo il conducente di uno dei due. L’altro autista è invece illeso, ma sotto choc. Nel video le immagini del ponte collassato girate dall’elicottero dei Carabinieri

