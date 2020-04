Limitare il contagio e fornire cure intermedie ai toscani positivi al Covid-19 che si trovano in quarantena in casa. Per questo martedì pomeriggio il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato un’ordinanza che invita i 3.500 cittadini a trasferirsi negli alberghi sanitari della Regione. Ad ognuno di loro sarà garantita una visita giornaliera da parte di un medico e di un infermiere che seguiranno da vicino il paziente comunicando continuamente le sue condizioni al medico di base.

L’obiettivo della misura è quello di ridurre il contagio tra un paziente e coloro che spesso vivono nella stessa casa ma anche di monitorare continuamente i positivi al Covid-19 individuando segni di peggioramento che possono portare al ricovero in ospedale. “Negli ospedali la situazione sta migliorando perché diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive – ha detto ieri il governatore Rossi anticipando la firma dell’atto – ma non è il momento di abbassare la guardia: vanno ridotti in tutti i modi i rischi di nuovi contagi”.

Da qui la misura che invita i positivi al Covid-19 a trasferirsi negli alberghi sanitari di tutta la regione: dopo le prime 14 convenzioni di metà marzo per un totale di 350 posti letto, si è passati a 2.000 nel fine settimana fino ai 3.500, messi a disposizione dagli albergatori toscani alle Asl. Ad oggi in Toscana le persone in isolamento obbligatorio sono 15.000 (ci sono anche i cosiddetti “contatti stretti”) mentre i positivi sono 3.500 con un incremento di circa 200 al giorno.

Nei prossimi giorni le unità mobili di infermieri e medici, le cosiddette Usca, andranno casa per casa per tutta la regione e inviteranno i pazienti positivi al coronavirus a trasferirsi negli alberghi sanitari. Chi si rifiuterà di andare a curarsi fuori da casa sarà obbligato a firmare una dichiarazione apposita in cui rinuncia esplicitamente al trattamento. “Trasferirsi in un albergo sanitario protegge anche chi convive con il paziente e le proprie condizioni di salute potranno essere monitorate giornalmente” ha concluso il governatore Rossi.

Twitter: @salvini_giacomo