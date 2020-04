Una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Un'altra, stando a quanto trapela da fonti sanitarie, sarebbe riuscito a mettersi in salvo ed è sotto choc. L'infrastruttura aveva subito dei danni dopo un'ondata di maltempo: dopo la riparazione, i tecnici Anas avevano dato il via libera alla circolazione senza limiti di traffico. La ministra De Micheli chiede una dettagliata relazione al gestore

Un ponte è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70 che attraversa il fiume Magra. Il ponte si trova in località Albiano Magra e collega la Sp70 con la Sp62, ovvero la provinciale della Cisa. Nel crollo, secondo le informazioni raccolte dai vigili del fuoco, sono rimasti coinvolti due furgoni. La procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo d’indagine e sequestrato l’area.

Una persona che era a bordo di uno dei due furgoni è stata trasportata in ospedale in codice giallo per un trauma toracico e non è in pericolo di vita. L’altro conducente, stando a quanto trapela da fonti sanitarie, è riuscito a mettersi in salvo ed è sotto choc.

Il ponte collega Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, e Santo Stefano Magra, tra Toscana e Liguria. L’infrastruttura negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un’ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti.

Ma dopo un intervento un sopralluogo, i tecnici di Anas – che gestisce l’infrastruttura – avevano dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico. Nella lettera indirizzata al Comune di Aulla, che aveva chiesto chiarimenti già ad agosto, Anas scriveva già agosto: “Non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica, sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali” (leggi).

“Il ponte – spiega il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti – è importantissimo per la popolazione dell’alta Lunigiana, punto di collegamento sia con i primi territori della Liguria sia con il resto della Toscana”.

La ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli ha contattato, fa sapere il Mit, il sindaco del Comune, Roberto Valettini, per accertarsi delle condizioni di salute delle persone coinvolte e ha inoltre chiesto immediatamente una dettagliata relazione ad Anas. Italgas ha invece riferito di aver bloccato la fuga di gas, causata dalla rottura di una conduttura in seguito al collasso del ponte. Al momento l’interruzione del servizio interessa soltanto la frazione di Caprigliola.