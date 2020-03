È ricoverato in Messico per complicanze del coronavirus ma sta reagendo alle cure. Così la Cnn su Placido Domingo. L’annuncio sulla positività al covid-19 era stato dato una settimana fa dallo stesso tenore: “Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il coronavirus – aveva detto attraverso il suo profilo Facebook – Io e la mia famiglia siamo in auto-isolamento e ci resteremo per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico. Chiedo a tutti voi di essere estremamente attenti, di seguire le linee guida di base lavandovi spesso le mani, mantenendovi a una distanza di almeno due metri dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire la diffusione del virus e soprattutto, se è possibile, di restare a casa! Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale, in modo da tornare al più presto alla nostra normale vita quotidiana. Vi prego di seguire le indicazioni e le norme stabilite dai vostri governi, per restare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma l’intera nostra comunità”.

Domingo, 79 anni, una carriera lunga più di mezzo secolo, questa estate è stato accusato di molestie sessuali e si è dimesso dalla carica di direttore generale della Los Angeles Opera, compagnia che aveva aiutato a fondare. Uno dopo l’altro, i cartelloni dei principali teatri del mondo hanno deciso di cancellare dai loro cartelloni gli spettacoli di Placido Domingo. Le scuse del tenore sono arrivate un mese fa: “Sono veramente dispiaciuto per il dolore che ho causato. Accetto la piena responsabilità delle mie azioni”, si legge in una nota stampa inviata all’Europa Press dello scorso 25 febbraio.