In questo momento di enorme stress emotivo Maria Vittoria Morano, conduttrice del Tg3 regionale della Basilicata, non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare alle lacrime leggendo della morte del piccolo Diego, di 3 anni

I canoni classici della televisione sono stati ormai ‘spezzati’ da questa emergenza globale. Così è per la regola che vuole una anchorwoman sempre impassibile, anche di quando legge notizie tremende, strazianti. Ma in questo momento di enorme stress emotivo Maria Vittoria Morano, conduttrice del Tg3 regionale della Basilicata, non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare alle lacrime leggendo della morte del piccolo Diego, di 3 anni. Leggendo le parole di cordoglio del presidente della Regione, Vito Bardi, Maria Vittoria ha pianto. “Un momento di grande umanità”, si legge nel commento di uno dei tanti utenti Twitter che hanno condiviso il video.

Giornalista del tg3 Basilicata scoppia a piangere mentre parla della morte del piccolo Diego.

Un momento toccante di grande umanità e sensibilità.

Che la terra ti sia lieve piccolo angelo ♥️???????? #tg #tg3 pic.twitter.com/9aAuBIPEQV — narco.barbie (@fndm_tsh) March 28, 2020