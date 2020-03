"Prego per lui, mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia", ha detto un'amica dell'amatissimo conduttore al settimanale DiPiù. Chiambretti ha perso la mamma qualche giorno fa: anche lei era ricoverata nello stesso ospedale ed è morta di Covid-19

È ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino dallo scorso 17 marzo. In un primo momento si era parlato di “tampone dall’esito incerto” ma Piero Chiambretti è positivo al Covid-19. E ora, stando a quanto riportato da Il Giornale, un’amica del conduttore avrebbe parlato con il settimanale Di Più. “Combatte in ospedale, prego per lui, mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia”, le parole di Wilma Ghia. Il conduttore ha perso da pochi giorni la mamma, Felicità, ricoverata nello stesso ospedale. La donna, alla quale Piero era molto legato, è morta di Covid-19. “Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero”, ha aggiunto Ghia.