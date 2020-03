“È venuto fuori che il 90% dei morti” per coronavirus “è nelle regioni del Nord. Che cosa ci può essere stato di più? Comportamenti di persone più ligie che vanno tutti a lavorare?“. Queste le parole pronunciate da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete4, nella puntata del 20 marzo scorso. Parole che hanno scatenato un putiferio social, con centinaia di commenti di persone indignate. Tra questi però, non sono mancati gli insulti, motivo per cui la conduttrice ha fatto sapere con un post su Facebook di essere pronta ad agire contro di loro per vie legali.

“La libertà di opinione è sacra. La diffamazione via web è un reato. Tutti i post e gli autori contenenti ingiurie, calunnie e diffamazioni vengono e verranno identificati e chiamati a rispondere in sede civile di quanto hanno scritto“, ha scritto la moglie di Francesco Rutelli. “I miei avvocati sono al lavoro. Estrapolare una frase da un contesto in cui si parlava esclusivamente della tragedia di Bergamo, travisandone il contenuto, è un’operazione scorretta. Di tutto il resto si occuperanno polizia postale, magistratura e avvocati”.