Siamo in Francia, a Tolosa, e Elisha Nochomovitz ha deciso di fare avanti e indietro sul balcone di casa, lungo sette metri e largo uno per circa 6000 volte. Totale, 42 km

“Avevo la possibilità di uscire a correre attorno casa, ma se tutti la pensano allo stesso modo saremmo in tanti fuori…”. Parole di un ragazzo francese che sembrano rispondere a chi in questi giorni di lockdown si chie “perché non posso andare a correre se sto da solo e rispetto le distanze?”. Ecco perché. Lui però, maratoneta, ha deciso di trovare una soluzione per allenarsi. Siamo in Francia, a Tolosa, e Elisha Nochomovitz ha deciso di fare avanti e indietro sul balcone di casa, lungo sette metri e largo uno per circa 6000 volte. Totale, 42 km. La storia l’ha raccontata lui stesso su Instagram: “Sono un po’ confuso”, ha detto ridendo. Il suo allenamento è durato più di sei ore.