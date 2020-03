Ieri 19 marzo l’annuncio ufficiale: il principe Alberto di Monaco è positivo al coronavirus. Subito, la nota tranquillizzante del Principato: “Le sue condizioni non destano preoccupazione”. E oggi, 20 marzo, il principe ha parlato con la rivista People: “Il primo sintomo? Il naso che colava. Ora ho una leggera febbre e un po’ di tosse. Niente di grave”, ha detto. Il principe ha fatto il test in forma anonima, “Non volevo che mi trattassero in maniera diversa da chiunque altro. C’erano casi più gravi dei miei da testare. Non volevo che mi mettessero in cima alla pila”.

Solo due anni fa, Alberto ha avuto una polmonite. “Per settimane sono stato prudente, ho usato disinfettanti per le mani e tutto il resto. Ma non si sa mai. Ho parlato con così tante persone – ha aggiunto – Può colpire tutti, a qualsiasi età. Tutti devono seguire le raccomandazioni. È fastidioso starsene confinati a casa, ma è l’unico modo per fermare il virus”. Il suo pensiero è per i figli: visto che adesso lui si trova in quarantena a palazzo e loro sono con la madre nella casa di campagna non può contagiarli ma “nelle scorse settimane hanno avuto il mal di stomaco quindi li ho baciati spesso“, ha detto Alberto. I bambini per il momento stanno bene e non mostrano alcun sintomo.