“Uniti nella lotta contro il Covid-19 e nel sostegno alle strutture sanitarie che lo combattono in prima linea e stanno affrontando un’emergenza senza precedenti: un impegno al quale ogni singolo cittadino è chiamato a dare il suo contributo“: queste le parole dello stilista torinese Carlo Pignatelli che ha deciso di mettere all’asta lo smoking bianco realizzato per Achille Lauro e indossato a Sanremo 2020. Il designer ha aderito all’asta organizzata da all’asta organizzata da Charity Stars con la campagna #VinciamoNoi nata per raccogliere fondi da destinare al sistema sanitario nazionale per la creazione di posti in terapia intensiva, per finanziare l’acquisto di apparecchiature di ventilazione e per fornire concrete risorse alle unità di soccorso. L’asta con lo smoking di Achille Lauro è iniziata il 19 marzo e finirà il 1 aprile.

