“L’esito del tampone è positivo ma ci tenevo a tranquillizzare tutti quelli che mi chiedono della mia salute”. Così, in un video messaggio pubblicato su Instagram, Michela Persico, la giornalista sportiva fidanzata dell’attaccante della Juventus Daniele Rugani, ha annunciato di aver contratto anche lei il coronavirus. “Voglio dirvi che sto benissimo per mia fortuna, non ho alcun sintomo, questo per dire che ci possono essere anche dei casi che, nella sfortuna, sono più fortunati. Basta stare in casa e se sale un po’ la febbre basta prendere la tachipirina e tutto passa. Come Daniele (Rugani, ndr), siamo positivi ma asintomatici”, ha spiegato rassicurando tutti sulle condizioni di salute sue e del fidanzato Rugani. Michela Persico ha aggiunto poi che ovviamente loro sono in isolamento a casa e chiede a tutti di fare altrettanto per bloccare il contagio della malattia tra la popolazione.

