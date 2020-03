A Milano è guarito il dermatologo Angelo Marzano, primo caso registrato in città. A Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove dal lunedì al venerdì alle 19,55, la testimonianza del medico. “Sono stato ricoverato 16 giorni – spiega – Mi hanno curato con due farmaci, una terapia pesante. Possibile che abbia avuto un beneficio, ma è ancora da stabilire perché non abbiamo abbastanza dati”.

