Le radio, tutte insieme. Le radio per l’Italia. Venerdì 20 marzo alle 11 un appuntamento che non ha precedenti nel nostro Paese: tutte le radio d’Italia trasmetteranno in contemporanea, anche su piattaforme Fm, Dap, in streaming sui siti e sulle App delle radio, l’Inno di Mameli. E non solo, anche tre brani che hanno fatto la storia della canzone italiana.

“Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione – si legge nella nota – Tutto il Paese è invitato a sintonizzarsi sulla propria stazione radio preferita, quella che accompagna ognuno nella propria quotidianità, ad alzare il volume, ad aprire le finestre e uscire sui balconi per cantare tutti insieme, sventolando il tricolore o mostrando un simbolo dell’Italia, per un momento che sia di riflessione e buona speranza per tutti”.