Morgan è diventato papà per la terza volta: è nata Maria Eco Castoldi, la figlia avuta con l’attuale compagna Alessandra Cataldo. A dare l’annuncio su Facebook è il dj Ricc Frost: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”, scrive riferendosi all’emergenza coronavirus. Ancora non c’è nessun annuncio ufficiale però da parte del cantante né della compagna.

Morgan ha già due figlie: Anna Lou, 18 anni, avuta da Asia Argento, e Lara, 6, nata dalla relazione per Jessica Mazzoli. Da tre anni ha una storia d’amore con Alessandra Cataldo: “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”, aveva detto tempo fa.