I casi di coronavirus nel resto del mondo hanno superato per la prima volta quelli della Cina dove sono “solo” 14 le nuove vittime: tutte decedute nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan – la prima città focolaio – in cui però sono stati “solo” sedici i nuovi casi di infezione confermati. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University i contagiati nel mondo sono 87.000 contro gli 80.860 dichiarati dalle autorità cinesi. Anche le persone morte fuori dalla Repubblica Popolare sono di più: 3.241 oggi, contro 3.208 vittime. Sars Cov2 ha fatto la sua prima vittima in Messico e Bahrein. E mentre negli Usa è scattato il lockdown delle sue città simbolo, in Corea del Sud la curva del contagio volge verso il basso: sono 74 i nuovi casi ed è il numero più basso dopo tre settimane di emergenza. Nel Paese asiatico, hanno confermato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc), sono in totale 8.236 i casi di infezione. Non ci sono state altre vittime che sono in totale 75.

Baviera dichiara lo stato di calamità, Macron parla alla nazione – La Baviera ha dichiarato lo stato di calamità, “e questo vale da subito” ha detto il presidente Markus Soeder a Monaco. Il Land ha sospeso il vincolo del freno al debito, per contrastare al meglio l’impatto del coronavirus sull’economia e mette a disposizione 10 miliardi di fondi, per contrastare l’impatto: “Non lasciamo nessuno da solo”. In Europa intanto la diffusione continua: in Croazia da ieri sera sono stati confermati altri sette contagi con il totale che sale a 56. Poco più di quattromila persone sono sotto osservazione sanitaria, la maggior parte perché hanno avuto contatti con persone risultate positive. Finora non ci sono stati decessi, con la maggior parte dei malati che presenta sintomi lievi. Da oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado e le università. Il presidente francese, Emmanuel Macron, parlerà stasera alla nazione. Si attendono nuovi annunci di drastiche restrizioni dopo il quadro allarmante in Francia e l’affollamento negli ospedali.

Mosca lancerà piattaforma online per informazioni e misure – Sono stati registrati undici nuovi casi in Kuwait e, secondo l’agenzia ufficiale Kuna, sale così a 123 il numero dei contagi. I nuovi casi riguardano tutti cittadini del Kuwait. Il ministero della Sanità ha fatto sapere che sono guarite nove delle 123 persone che hanno contratto l’infezione. In Iran è morto l’ayatollah Hashem Bathaei, 78 anni, membro dell’Assemblea degli Esperti, l’organo della Repubblica islamica che elegge la Guida Suprema. Per Teheran il bilancio ufficiale parla di circa 14mila casi confermati di coronavirus ed oltre 700 morti. Il Bahrein ha registrato la sua prima vittima.

Da Mosca arriva invece la notizia che il governo russo lancerà presto una hotline telefonica e un sistema online per informare i cittadini sulla situazione. “Nel prossimo futuro lanceremo un sistema online, attivo 24 ore su 24, per informare i cittadini su come questa situazione si sta evolvendo, anche attraverso i social network”, ha detto il primo ministro Mikhail Mishustin. nel briefing quotidiano con i vice primi ministri. “Inoltre, il monitoraggio completo dei parametri economici e sociali cruciali sarà effettuato online”. Il governo dell’Australia occidentale ha deciso di congelare il pagamento delle bollette, dei trasporti e delle assicurazioni su auto e moto “almeno fino a luglio 2021”. Per le autorità locali si tratta di una spesa di 402 milioni di dollari. Saranno stanziati inoltre 114 milioni di dollari per aiutare le piccole e medie imprese.