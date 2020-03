Casi raddoppiati in Svizzera. L'Austria chiude tutto come ha fatto l'Italia. La Francia apre i seggi per le amministrative nonostante l'aumento dei contagi: 48 milioni di persone al voto. In Spagna oltre 6400 casi. La Ue fa sapere che è stato sbloccato lo stop alle mascherine dalla Germania per l'Italia e che limita l’esportazione di materiale di protezione fuori dall'Unione europea. Netanhyahu si sottopone al test. Oltre tremila contagi in Usa

L’Austria chiude tutto come l’Italia, richiama i militari di leva per gestire l’emergenza e impone l’autoisolamento di massa dal 16 marzo, mentre la Germania – dove ci sono 5.072 casi di Covid-19 – ha annunciato la chiusura delle frontiere con Francia, Austria, Danimarca e Svizzera. Una misura che entrerà in vigore da domani alle 8 chiuderà anche se la circolazione delle merci dovrebbe essere garantita così come gli spostamenti dei pendolari. In Francia – con 3661 casi identificati e 79 morti e dove è stata decisa la chiusura di tutti i luoghi pubblici “non indispensabili” – e in Baviera, però, l’aumento dei contagi in tutta Europa non ferma le elezioni comunali che si svolgono regolarmente, portando alle urne, solo in Francia, 48 milioni di persone. In Spagna è risultata positiva la moglie del primo ministro Pedro Sanchez e i numeri continuano a salire: 2000 nuovi casi – in tutto sono 7.753, con 288 decessi – e 100 morti in 24 ore. L’esercito ha iniziato a pattugliare le strade di Madrid e di altre città spagnole nei luoghi dove si possono creare assembramenti come le stazioni di treni e autobus. Blindate anche Repubblica Ceca e Albania, mentre raddoppiano i casi in Svizzera.

L’emergenza coronavirus continua a farsi sentire in tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla John Hopkins University i contagi sono oltre 155mila in 142 paesi. Le vittime quasi 6000. La Cina resta il Paese con il maggior numero di casi, oltre 80mila, seguita da Italia, 21.157 e Iran, dove arrivano a 14mila come ha annunciato il ministero della Salute. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è risultato negativo al test per il coronavirus. La Nike ha deciso di chiudere fino al 27 marzo tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, in Canada, Europa occidentale, Australia e Nuova Zelanda gli store in Corea del Sud, Giappone e maggior parte della Cina resteranno invece aperti.

Intanto l’Unione europea fa sapere che è stato sbloccato lo stop alle mascherine dalla Germania per l’Italia, con l’invio di un milione di pezzi. Nessuno Stato membro, ha detto il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton, “può vincere la battaglia contro il Coronavirus da solo”. E la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un video su Twitter ha annunciato che la Ue limita l’esportazione di materiale di protezione come le mascherine. “Oggi abbiamo adottato un sistema di autorizzazione delle esportazioni fuori dall’Ue, che dovranno quindi essere autorizzate dai governi europei. Ciò è necessario perché abbiamo bisogno di questo materiale per i nostri sistemi sanitari“.

Il ministero degli Esteri e le chiamate degli italiani – La “situazione è complessa” e la Farnesina sta “lavorando intensamente” per aiutare gli italiani rimasti bloccati all’estero, ha detto il capo dell’Unità di crisi, Stefano Verrecchia, in collegamento telefonico con Sky tg 24. Verrecchia ha quantificato in “6-7mila” telefonate al giorno, “più le mail”, la mole di richieste che stanno giungendo alla Farnesina. “Siamo al lavoro per dare tutte le risposte ai nostri connazionali”, ha detto il capo dell’Unità di crisi, che ha invitato gli italiani all’estero ad utilizzare il sito ‘Viaggiare sicuri’ e la relativa app per ricevere indicazioni.

Austria – Da lunedì 16 marzo per una settimana imposte alla popolazione “restrizioni” di massa, per contenere la diffusione del contagio. La polizia controllerà il rispetto delle misure. Il land austriaco Tirolo allontana dal suo territorio i non residenti. Secondo un’ordinanza devono “immediatamente” lasciare il territorio gli austriaci che non hanno la loro residenza oppure il loro domicilio in Tirolo, ad eccezione di coloro che si trovano qui per lavoro. Anche l’ingresso sarà consentito solo a queste categorie di persone.

Solamente tre le casistiche per le quali è consentita l’uscita dalla propria abitazione: ragioni di lavoro non rinviabili, acquisto di cibo e aiuto ad altre persone. Se si vorrà uscire, ha detto il cancelliere Sebastian Kurz, si potrà farlo “solamente da soli o con le persone con le quali si convive”. Vietati gli assembramenti superiori alle cinque persone, mentre i ristoranti chiuderanno completamente da martedì. In precedenza, era già stato annunciato che gli esercizi commerciali non necessari, con esclusione di alimentari, farmacie, banche, tabaccherie, distributori di benzina e alcuni altri negozi, saranno chiusi da lunedì. Tutto chiuso seguendo il modello italiano. Saranno chiusi non solo i negozi, ma anche ristoranti, che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle ore 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili. È previsto anche lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Per affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus l’Austria richiamerà un certo numero di cittadini che in passato hanno svolto il servizio di leva militare oppure il servizio civile. L’annuncio è stato fatto dal cancelliere Sebastian Kurz, durante una seduta straordinaria del parlamento a Vienna. Oltre a ex militari, viene richiamato chi negli ultimi cinque anni ha svolto il servizio civile. Sarà inoltre prolungata la durata di chi sta facendo il servizio civile e la leva. I casi confermati sono 800, con 245 casi di positività nel solo Tirolo, la regione più colpita. I decessi sono attualmente due.

Germania – Procedono in Baviera le operazioni di voto per il rinnovo di migliaia di consigli municipali. Le urne chiuderanno alle 18, con i primi risultati attesi per lunedì. In Baviera si rinnovano anche i sindaci di 24 delle 25 città del Land, comprese Monaco, Norimberga e Augsburg. I dati aggiornati alla serata di sabato del Robert Koch Institute riferivano di circa 3.800 casi in Germania con 8 decessi. La Baviera è uno dei Land più colpiti, con circa 680 casi e un decesso.

Francia – Nonostante l’elevato numero di contagi e la nuova presa di consapevolezza dell’emergenza in corso che ieri ha portato Parigi a chiudere tutti i luoghi pubblici “non indispensabili”, fra i quali ristoranti, bar, luoghi di culto, oggi i seggi per il primo turno delle amministrative saranno regolarmente aperti. Sono 48 milioni i cittadini chiamati al voto per rinnovare i propri sindaci, tra cui lo stesso primo cittadino della capitale, e i consiglieri. Le urne sono aperte dalle 8 fino alle 18, le 19 o le 20, a seconda della città, mentre il secondo turno è fissato per il 22 marzo. Proprio ieri i gilet gialli avevano manifestato con questo scopo: mantenere aperti i seggi. Il premier Edouard Philippe ieri aveva comunque rassicurato gli elettori che le consultazioni si sarebbero svolte con rigide norme igieniche. Secondo il ministro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer, intervistato ai microfoni della radio France Info, l’epidemia “colpirà probabilmente più della metà della popolazione francese”. Concorde con le misure prese dal premier ha specificato che queste “non servono per impedire che il virus circoli”, ma per “fare in modo che passi in un periodo di tempo più dilatato”. Intanto nel Paese sono stati chiusi anche gli impianti sciistici.

Secondo le Figaro la Francia, come il Regno Unito, “punta sull’immunità di gregge per fermare il coronavirus“. Si tratta di una conclusione alla quale il quotidiano è giunto “leggendo tra le righe del discorso solenne del presidente della Repubblica giovedì sera”, dal quale “si può avere un’idea della scelta strategica fatta dietro le quinte”.

Spagna – L’esercito ha iniziato a pattugliare le strade di Madrid e di altre città spagnole nei luoghi dove si possono creare assembramenti come le stazioni di treni e autobus. La prima a scendere in campo è stata l’Unità militare per le emergenze che è in grado anche di fare la sanificazione dei luoghi se necessario. Nel secondo paese in Europa per numero di contagi, con oltre 6400 positivi e oltre 190 morti, come riporta il quotidiano El Pais, è risultata positiva anche la moglie del primo ministro Pedro Sanchez. Anche due componenti dell’esecutivo, il ministro per l’Uguaglianza e quello per gli Affari regionali, erano stati contagiati all’inizio della settimana, mentre gli altri sono risultati negativi. Così come la Francia, anche la Spagna ieri aveva stretto le misure per contrastare la diffusione dell’epidemia proibendo tutti gli spostamenti che non fossero dettati da situazioni di necessità, come andare a fare la spesa o al lavoro. I positivi sono 7.753, con 288 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 382, mentre i pazienti dimessi dagli ospedali sono 517.

Regno Unito – Sale il numero di contagi. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie britanniche, sono 1.372 alle 9 di questa mattina, su un totale di 40.279 persone sottoposte a test. Si tratta di un incremento del 20% rispetto a sabato. I decessi sono stati 35.

Svizzera – Quasi raddoppiati i contagi: le infezioni sono aumentate domenica di quasi mille casi in 24 ore arrivando a quota 2.200 malati. 14 i morti registrati nel Paese. “Non dobbiamo arrenderci alla paura”, ha esortato il ministro della Sanità Alain Berset al quotidiano NZZ am Sonntag. Venerdì, il governo ha chiuso le scuole e vietato grandi raduni pubblici. Il paese ha anche ripristinato rigidi controlli alle frontiere con i paesi vicini nel blocco e ha imposto limiti rigorosi su chi può arrivare dall’Italia.

Olanda – Il numero di decessi è salito a 20, 8 in più rispetto a ieri, mentre i contagi sono aumentati da 176 a 1135. Lo riportano i media locali citando l’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente.

Repubblica Ceca – Tutto lo Stato sarà messo in quarantena per combattere la diffusione del coronavirus. Ad annunciarlo il premier Andrej Babis secondo quanto riportato dall’agenzia Ctk. Secondo il ministero della Salute ceco, oggi nel Paese ci sono 214 casi di Covid -19, un aumento di 25 rispetto a ieri.

Stati Uniti – Dopo le pressioni provenienti anche dalla stampa, Trump si è sottoposto al test, risultando, secondo quanto dichiarato da Washington, negativo. Il presidente aveva deciso di sottoporsi al tampone dopo essere venuto in contatto con almeno tre persone risultate positive. La Casa Bianca ha anche annunciato una stretta sui controlli: sarà fatto uno screening a chiunque venga in contatto con il presidente o con altri funzionari. Intanto aumentano i casi. Superati i 3.000 casi di pazienti contagiati, oltre mille in più in meno di 24 ore. 61 le vittime persone. La più colpita è Washington con 40 decessi, poi la California con cinque ma ci sono anche due vittime nello Stato di New York. Vista l’epidemia le autorità della Georgia hanno deciso il rinvio al 19 maggio delle elezioni primarie previste per il 24 marzo. L’età media delle persone impegnate ai seggi, infatti, è di 70 anni, e sono quindi un gruppo più a rischio. Già venerdì la Lousiana aveva annunciato il rinvio del voto per la scelta dei candidati alla Casa Bianca. Dichiarato positivo anche un terzo giocatore dell’Nba. Dopo Rudy Gobert e Donovan Mitchell anche Christian Wood, ala grande dei Detroit Pistons, è stato contagiato, risultando però asintomatico. Il 7 marzo scorso- come ricorda la Cbs – aveva affrontato gli Utah Jazz.

Israele – Sale il numero di contagi anche nel Paese di Benjamin Netanyahu. Il numero positivi ha raggiunto la scorsa notte la cifra di 200. Di questi 157 sono ricoverati, mentre altri 34 vengono curati nel proprio domicilio. A renderlo noto il ministero della sanità israeliano. L’emergenza ha spinto il ministro della giustizia Amir Ohana a spostare tutte le attività giudiziarie. Tra queste anche il processo al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, rinviato oltre domenica 24 maggio. Lo scrive il giornale ‘The Jerusalem Post’. Netanyahu deve rispondere di corruzione, abuso di potere e frode. La decisione è stata subito impugnata dal ‘Movimento per la qualità del governo’ che ha presentato all’Alta Corte di Gerusalemme un ricorso contro la decisione del ministro della giustizia. Secondo il Movimento, infatti, Ohana non aveva la facoltà di prendere un provvedimento del genere, essendo “un ministro ad interim, in un governo di transizione”.

CINA – Nuova stretta sugli arrivi. Pechino ha annunciato che contro il rischio di casi importanti, a partire da domani, chiunque arrivi nella capitale con voli internazionali sarà messo in quarantena in strutture dedicate. Saranno esentati i casi segnalati da “speciali circostanze”, ha riferito il Beijing Daily, quotidiano del Partito comunista locale. Ieri nel Paese ci sono stati solo 20 nuovi contagi, di cui 4 a Wuhan, il focolaio del Covid-19, e 16 come ‘contagio di ritorno’ dall’estero, in maggioranza per il secondo giorno di fila. Le infezioni importate sono in totale 111. Le autorità cinesi hanno deciso, per concentrare i controlli, di spostare tutti i voli internazionali su Pechino dal nuovo e avveniristico aeroporto Daxing al Capital, dove la Zona 4 del Terminal 3 è stato dedicato alle verifiche di tutti i passeggeri provenienti da Paesi particolarmente colpiti dal contagio.

Giappone – Il ministero della Salute giapponese ha annunciato il maggior numero di casi giornalieri di infezione del coronavirus dall’inizio della diffusione della pandemia. Sono saliti a quota 63 nella sola giornata di sabato, se si escludono quelli collegati alla Diamond Princess. Un altro decesso, inoltre, è stato riportato nel fine settimana, portando il totale delle vittime a 22, escludendo i 7 morti registrati tra i passeggeri a bordo della nave. Ad oggi il maggior numero di casi si è avuto nella prefettura dell’Hokkaido, a nord dell’arcipelago, con 144 persone contagiate, seguita da Aichi con 121, Osaka a 102, e la capitale Tokyo con 87. Le autorità sanitarie hanno spiegato che 46 pazienti rimangono in condizioni critiche, 14 dei quali si trovavano sulla nave ormeggiata nella base di Yokohama. Altre 525 persone hanno lasciato l’ospedale e sono in fase di recupero.