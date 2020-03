Lunghe code (fino a sette ore di attesa) e assembramenti. Sono le immagini che arrivano dagli aeroporti degli Stati Uniti, dove i cittadini americani, di rientro dall’Europa, sono stati sottoposti agli screening sanitari imposti dal governo. Nel video, uno degli scali su cui sono state concentrate le maggiori critiche, quello di O’Hare Chicago. Osservatori e viaggiatori, come scrivono Cnbc e Bbc, hanno espresso preoccupazione per l’effetto boomerang della misura adottata, cioè il rischio che il coronavirus possa essersi diffuso tra i passeggeri in coda.

Video Twitter