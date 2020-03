In fuga da Parigi. Così come successo in Italia all’annuncio di Giuseppe Conte del decreto che invita le persone a “restare a casa”, i francesi dopo la notizia del confinamento in partenza alle 12 di martedì hanno preso d’assalto le stazioni per lasciare la capitale. Molti quelli che si sono affollati alla Gare du Nord o alla Gare de Montparnasse per salire sul primo treno disponibile per raggiungere la loro regione d’origine o magari le seconde case. Nelle immagini la situazione a Montparnasse di lunedì pomeriggio. Il governo però alla notizia dell’esodo ha storto il naso tanto da decidere di limitare la frequenza dei trasporti pubblici, a cominciare dai treni.

