Discovery fa sapere che lo show Fratelli di Crozza stasera, venerdì 13, non andrà in onda. Al posto del live, una replica

Stasera, venerdì 13 marzo, Fratelli di Crozza non andrà in onda. Questa la decisione presa “in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo”, si legge in un comunicato diramato dal canale Nove. Al posto della nuova puntata live dello show di Maurizio Crozza, una replica. “Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia.

E sono numerosi in cambiamenti in palinsesto imposti dall’emergenza Coronavirus: RaiUno e Canale5 hanno cambiato quasi tutte ‘le carte in tavola’ dando più spazio all’informazione. E ora la notizia arriva anche da Discovery per quel che riguarda uno dei programmi più seguiti e amati del canale Nove.