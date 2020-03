“La radio mi ha avvisato che la corsa era per Roma e mi ha chiesto se ci fossero problemi – racconta il tassista milanese Melchiorre – Io l’ho accettata senza pensarci, è il mio lavoro. Ovviamente, prima di partire, ho chiesto alla ragazza se sapeva a che spesa sarebbe andata incontro. Lei si era già informata e non si è scomposta”. Già. Una spesa considerevole per un corsa Milano-Roma fatta nel cuore della notte: 1200 euro. Questo quanto ha speso una ragazza nella notte tra sabato 7 e domenica 8 pur di scappare da Milano: Michela, 30 anni, ha preso il taxi Como 47 e si è fatta portare nella Capitale. “Sono abituato a viaggiare di notte, ho la musica che da sempre mi tiene compagnia – spiega Melchiorre – Non avevo sonno. Lei invece a un certo punto si è addormentata”. Una volta arrivati, dopo un lungo viaggio, “è scesa la mamma per finire di pagare la corsa – spiega il tassista – che comunque la ragazza aveva già pagato quasi interamente”.

